Photo: Mekongasean

Hanoi (VNA) - Les experts de l'ACBS s'attendent à ce que l'industrie textile continue de jouer son rôle non seulement en tant que pilier des exportations du pays, mais également en tant que principal exportateur mondial.Dans un récent rapport sur les perspectives de l'industrie textile, ACB Securities (ACBS) a déclaré que la dépendance aux matières premières importées est une préoccupation pour le secteur, malgré de nombreux efforts pour augmenter les taux de localisation.L'industrie textile est également confrontée à des risques liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'augmentation des prix des matières premières en raison de la hausse des coûts de transport, des tensions prolongées entre la Russie et l'Ukraine et de la politique chinoise du «Zéro Covid». De plus, les commandes ont tendance à être plus lentes depuis le 2e trimestre 2022 en raison de l'instabilité économique dans certains grands importateurs.L'ACBS prévoit qu'au 3e trimestre 2022, la valeur des exportations de textile-habillement diminuera de 2,2% par rapport à la même période de 2021 en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19 tant sur l'offre que sur la demande en Chine, de l'inflation et du manque de commandes des principaux pays importateurs tels que les États-Unis, l'UE.Selon les prévisions de l'ACBS, l'industrie textile en 2022 peut fixer un objectif d'exportation de 42,5 à 43,5 milliards de dollars.Dans une perspective à plus long terme, en 2023, les experts s'attendent à ce que l'industrie textile continue de jouer son rôle non seulement en tant que pilier des exportations du pays, mais également en tant que principal exportateur mondial, le Vietnam étant considéré comme un des lieux de production les plus attractifs en raison de ses faibles coûts de main-d'œuvre et d'une main-d'œuvre abondante.Cependant, l'avantage du coût de la main-d'œuvre peut ne pas être durable à mesure que de nouveaux concurrents émergent. Par conséquent, le secteur doit faire des progrès plus importants pour améliorer le ratio de valeur ajoutée, réduire sa dépendance aux matières premières importées tout en garantissant la sécurité environnementale, augmenter les produits avec des marges bénéficiaires plus élevées, ont recommandé les experts.- CPV/VNA