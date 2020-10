Une horloge sublime de l’ABM Shop, qui semble sortir tout droit des films de science-fiction. Photo : CVN/VNA



Hanoï, 26 octobre (VNA) - À quelques minutes en voiture du centre-ville de Hô Chi Minh-Ville se trouve ABM Shop, un atelier de mécanique situé dans l’arrondissement de Bình Thanh. Cette jeune entreprise a réussi à se développer grâce à un travail peu ordinaire : créer des décorations intérieures à partir de ferrailles automobiles.



Né à Dà Lạt, le fondateur d’ABM Shop, Nguyên Tuân Anh, vit à Hô Chi Minh-Ville depuis une vingtaine d’années. Quand il était tout jeune, Tuân Anh était un garçon turbulent qui adorait dessiner et lire des bandes-dessinées. Arrivé à l’université, il a alors mis fin à ses études en télécommunications afin de poursuivre son rêve : faire de la décoration intérieure.



C’est en poursuivant ce rêve qu’il a décidé d’utiliser un matériau encore jamais exploité au Vietnam : les ferrailles automobiles. Après plusieurs années à travailler en tant qu’auto-entrepreneur, il a monté son propre atelier, ABM Shop, en 2018.



"Je ramasse les déchets automobiles dans les garages. Au début, il était difficile de collecter les pièces appropriées, et de trouver des clients surtout. Au fur et à mesure, tout s’est amélioré, on a de plus en plus de commandes, la taille et la complexité de nos produits se sont aussi agrandies", a-t-il raconté.



Avec environ 30 m2 de superficie, ABM Shop monte presque tous les objets de décoration intérieure : tables, chaises, horloges, ventilateurs et autres éléments de la maison. Leader dans un secteur peu connu, Tuân Anh a tout appris en autodidacte. Il transmet désormais son savoir-faire aux mécaniciens et artisans de son atelier.



Outre la mécanique, Tuân Anh a aussi étudié le design et le marketing. Il ne s’applique toutefois aucune limite : toutes les pièces convenables sont façonnées et assemblées pour répondre au mieux à la demande de chaque client.



Conquérir le marché national



Les 12 mécaniciens d’ABM Shop sont tous jeunes et adorent les machines et la mécanique en général. Pour eux, trouver le design du produit est l’étape la plus importante et l’assemblage la plus compliquée.

Nguyên Tuân Anh (centre) et les mécaniciens d’ABM Shop. Photo : CVN





Chaque produit comprend des parties immobiles et des parties mobiles imaginées dès l’étape de la conception. Une fois monté, ABM Shop installe sur l’objet un système électrique et de la lumière afin de faire bouger la machine via des mécanismes à roues dentées. La peinture est la dernière étape mais elle demande aussi aux mécaniciens de réaliser des calculs corrects.



"Je travaille tous les jours dès 08h00 du matin à l’atelier où je suis chargé de l’assemblage des horloges, a fait savoir Cao Triêu Vy, un mécanicien. Ici, tout le monde s’entraide, car il y a des machines compliquées, depuis leur design jusqu’à leur mise en route. De temps en temps, je reçois les compliments des clients, qui apprécient la minutie des détails et l’originalité des produits."



À ABM Shop, environ une cinquantaine de produits sont vendus tous les mois, majoritairement via les réseaux sociaux. Les clients sont souvent des motards mais aussi des gérants de restaurants, cafés et de showroom au Vietnam. Depuis peu, des collectionneurs automobiles viennent également acheter les décorations d’ABM Shop, considérées comme des cadeaux originaux et uniques.



"J’ai acheté cette table d’ABM Shop, car elle convient à ma boutique de vélo électrique. Je l’adore car elle est résistante et unique au Vietnam, a expliqué Trinh Trung Hai, un client. La confection de cette table a duré presque un an, mais j’avais des demandes très précises pour avoir un produit qui me correspond. Prochainement je vais commander des horloges et des chaises pivotantes."



Ciblant un marché de la décoration d’intérieure très compétitif, ABM Shop a trouvé une niche en assemblant les ferrailles automobiles. Certes, ce marché devrait devenir compétitif dans l’avenir proche, qui pousse cette entreprise à trouver de nouvelles voies de développement.



"Je peux affirmer qu’au Vietnam, ABM Shop est l’atelier le plus créatif dans ce secteur. Récemment, l’atelier a aussi exporté des produits vers l’étranger, donc je voudrais ouvrir un showroom à Hô Chi Minh-Ville, pour que les clients puissent facilement faire l’expérience des produits. J’estime pouvoir donner un petit coup de main dans le recyclage des déchets automobiles au Vietnam", a exprimé Nguyên Tuân Anh.



Allez les motards et fans de la mécanique, si vous désirez acheter les produits de haute qualité et rencontrer les mécaniciens de talent, n’hésitez pas à suivre ABM Shop sur Facebook ou à visiter son atelier à Hô Chi Minh-Ville ! - CVN/VNA