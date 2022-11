Son La (VNA) – Piêng Sàng est un village Dao du district de Môc Châu, dans la province septentrionale de Son La. Sa particularité? Disposer de la troupe artistique villageoise la plus connue de la province.

La troupe artistique de Piêng Sàng au festival national de la culture Dao 2022 dans la province de Thai Nguyên. Photo : VOV



“Nous les Dao sommes reconnaissants envers le Parti et le Président Hô Chi Minh

… auxquels nous devons ce que nous avons aujourd’hui…

Le Parti nous guide vers une société à la prospérité éternelle… »

Sur un air traditionnel, les villageois de Piêng Sàng ont mis des paroles à la veine patriotique qui leur ont valu le deuxième prix du dernier festival culturel national des Dao, qui a eu lieu du 6 au 8 octobre dernier, dans la province de Thai Nguyên. Doàn Van Thuân faisait partie de la troupe.

«Nous avons eu l’honneur d’être choisis pour participer au festival culturel national des Dao. C’était une excellente occasion pour nous de présenter nos chants et nos danses aux touristes et de connaître les particularités culturelles des autres communautés Dao du pays», dit-il.

Au moment de sa création, il y a 22 ans, la troupe villageoise de Piêng Sàng comptait une dizaine de membres. Désireux d’animer les fêtes locales avec leur danse à la cloche, la danse emblématique des Dao, ils confectionnaient eux-mêmes leurs vêtements et leurs accessoires. Leur succès a été tel que les autorités locales y ont vu une attraction touristique potentielle et ont décidé de les soutenir financièrement.

Aujourd’hui, ils sont une trentaine âgés de 20 à 40 ans qui répètent assidûment. Le matin, ils vont au champ et le soir, ils se retrouvent pour répéter des chants et des danses typiques de leur ethnie, qu’ils présenteront ensuite lors d’évènement divers. Pour les grandes occasions, il leur arrive même d’inviter des patriarches villageois ou des chamans à les rejoindre, comme l’indique Triêu Thi Huong, cheffe de la troupe.

«En fonction de chaque spectacle, nous choisissons de présenter la danse à la cloche et des chants traditionnels, ou de reproduire des cérémonies importantes qui consistent par exemple à donner un nom rituel à un membre de notre communauté, lequel nom sera écrit dans le livre généalogique familial, ou à prier pour une bonne récolte. Nous sommes extrêmement motivés à l’idée de faire connaître au public le patrimoine culturel et spirituel des Dao de la façon la plus authentique et vivante qui soit», déclare-t-elle.

La troupe de Piêng Sàng présente la danse à la cloche. Photo: VOV

Lors du dernier festival culturel national des Dao, la troupe de Piêng Sàng a obtenu deux premiers prix et deux deuxièmes prix. Pour Bàn Van Loi, le secrétaire du comité du Parti de la commune de Phiêng Luông, à laquelle est rattaché Piêng Sàng, cette troupe est très précieuse dans la mesure où elle enrichit la vie culturelle des villageois et contribue à la préservation et à la valorisation des traditions des Dao.

“Nous avons toujours encouragé la population à allier préservation de la culture Dao et accueil des touristes. Les troupes villageoises sont très efficaces dans ce travail. Nous les aidons à préparer leurs numéros pour participer à des concours et festivals et à trouver des financements auprès de donateurs privés», explique-t-il.

Depuis un mois, la troupe de Piêng Sàng se produit tous les samedis et dimanches soirs dans le quartier piéton du district de Môc Châu. Les costumes en indigo décorés de motifs en cire d’abeille et les chants et les danses typiques de l’ethnie Dao de ses artistes villageois contribuent à la richesse culturelle de Môc Châu et laissent des souvenirs inoubliables aux touristes. – VOV/VNA