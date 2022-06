Quang Nam (VNA) – Le Comité populaire de la province de Quang Nam a tenu le 31 mai, dans la ville de Hoi An, une conférence de presse pour annoncer le programme de relance du tourisme sur le thème "Quang Nam - Émotions estivales".

Le directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme, Ha Van Sieu, lors de la conférence de presse. Photo: CPV

Il s’agit de l’un des six thèmes du programme de l’Année nationale du tourisme 2022 organisé par cette province.

Ce programme comportera de nombreux événements s’étendant de la mer aux montagnes de la province, tels que: festival de musique et de cuisine sur la plage d’An Bang; défilé de mode "Ciel paisible"; festival de la soie et du brocart du Vietnam; festival de gongs; programme touristique Cu Lao Cham – Légendaire île verte; fête du ginseng de Ngoc Linh; festival du mangoustan; semaine du tourisme vert de Quang Nam; festival de la mer "Hoi An - Émotions d’été"; festival culturel, sportif et touristique côtier sur le thème de "Chu Lai, le lieu de rendez-vous"…

Afin d’attirer les touristes, le Comité populaire provincial s’est coordonné avec des compagnies aériennes et plus de 70 voyagistes locaux pour mettre en place un programme comprenant 13 produits à forfait avec une politique de prix préférentiels et des services de qualité: package produits balnéaires de luxe, MICE, golf; découverte de la nature, des forêts, des montagnes, de la mer et des îles…

Le sanctuaire de My Son dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyên, province de Quang Nam. Photo: VNA

Ce programme de relance touristique, qui va du 1er juin au 30 septembre 2022, est présenté et mis à jour régulièrement sur les plateformes de réseaux sociaux Facebook, Zalo, Tiktok, Instagram, des sites web…

S’exprimant lors de la conférence, le directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme, Ha Van Sieu, a souligné: "En 2022, Quang Nam a été choisi par le gouvernement et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour accueillir l’Année nationale du tourisme. C’est l’occasion pour Quang Nam de promouvoir ses valeurs culturelles, ses patrimoines et ses lieux pittoresques, bases du développement du tourisme de Quang Nam notamment du tourisme vert".

"La pandémie de Covid-19 a globalement pris fin et nous sommes sur le point de redémarrer le secteur du tourisme. L’ensemble des activités et services touristiques de cet été à Quang Nam est riche et diversifié. Nous apprécions hautement la politique volontariste de la province, la participation d’entreprises, d’agences, d’habitants de la province... Ils seront la force du tourisme de Quang Nam en cette période de renaissance du secteur," a affirmé Ha Van Sieu. – CPV/VNA