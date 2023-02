Phu Yên (VNA) – Les responsables de la province de Phu Yên (Centre) ont organisé une cérémonie le 29 janvier pour recevoir un certificat honorant le barrage de Dông Cam dans le district de Phu Hoa en tant que site paysager national.

Barrage de Dông Cam. Source: vietnamdailytour.vn



La construction du barrage a commencé en 1924 sur la rivière Ba dans l’hameau de Phong Hâu, commune de Hoa Hôi, district de Phu Hoà (rive nord) et l’hameau de Thành An, commune de Son Thành Dông, district de Tây Hoa (rive sud). L’ouvrage a été inauguré en septembre 1932.

Depuis sa mise en service, ce barrage a apporté une contribution significative à l’amélioration de l’irrigation des rizières et à l’augmentation de leur productivité, améliorant ainsi les conditions de vie des populations locales.

Le barrage de Dông Cam n’est pas seulement un exemple de structure d’irrigation qui facilite la production agricole, c’est aussi un site pittoresque remarquable sur la rivière Ba.



Le festival Dông Cam a lieu chaque année le huitième jour du premier mois lunaire pour rendre hommage à ceux qui ont contribué à la construction du barrage.

S’exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de la province de Phu Yên, Ta Anh Tuân, a demandé au comité de gestion du barrage de Dông Cam et aux responsables locaux de promouvoir davantage les valeurs de ce site.

Le reponsable a également demandé au Département local de la culture, des sports et du tourisme de faire connaître le site dans les médias afin d’en faire une destination touristique attrayante.



Phu Yên offre plusieurs sites touristiques attrayants, dont la tour Nhan reconnue comme vestige national spécial, la baie de Vung Rô élue par l’Organisation mondiale du tourisme comme l’un des meilleurs sites de villégiature d’Asie et de l’Extrême-Orient, et la falaise Da Dia classée site patrimonial national. – VNA