Hanoi (VNA) – Un concert pour collecter des dons destinés à former de jeunes artistes et à élargir le public de la musique classique, avec pour thème « Comme des amis : Vivre avec la musique » a eu lieu dans la soirée du 22 janvier à l’Opéra de Hanoi.

Le chef d’orchestre Honna Tetsuji et la pianiste Luong To Nhu. Photo : NDEL

Le premier concert baptisé « Voyage improvisé » a marqué l’ouverture de la série « Comme des amis : Vivre avec la musique ». Il a réuni de nombreux artistes de musique classique réputés au Vietnam et dans le monde, dont le chef d’orchestre Honna Tetsuji, la pianiste Luong To Nhu et le groupe Hanoi Saigon Baroque Ensemble. La soirée musicale a attiré environ 500 spectateurs vietnamiens et étrangers.

Selon le Comité d’organisation, la série de concerts devrait avoir lieu deux fois par an. Le concert « Voyage improvisé » était en partenariat avec les sociétés The Rose Film, Tan Viet et Yamaha Music Vietnam. Le concert a proposé aux spectateurs des morceaux de musique classique avec une structure particulière. Les artistes ont plongé le public dans un monde de questions existentielles dans le but de trouver l’origine de l’énergie naturelle ainsi que la signification de l’existence humaine.



La création de la série de concerts de collecte de dons « Comme des amis : Vivre avec la musique » a pour but de soutenir les jeunes talents pour qu’ils puissent se développer professionnellement et faire des concerts en public. Toutes les recettes des sponsors et de la vente de billets seront utilisées pour créer un fonds financier et organiser de grands concerts thématiques pour sensibiliser la communauté aux questions sociales.

La soirée musicale a présenté 6 œuvres divisées en 2 parties : « PartitaN°1 B-flat BWV» de Johann Sebastian Bach, « Suite Bergamasque » de Claude Debussy, « Ballade N° 4 » de Frédéric Chopin, « Sonate Mozart K304 » de Wolfgang Amadeus Mozart, « Concerto pour clavier N° 4 BWV 1055 » de Johann Sebastian Bach et « L’isle Joyeuse » de Claude Debussy. – NDEL/VNA