Lào Cai (VNA) - La cascade d’Argent est un des hauts lieux touristiques dans la province de Lào Cai, au Nord. Un joyau naturel encore plus impressionnant l’hiver.

La cascade d’Argent a conservé son authenticité malgré l’afflux de touristes toute l’année. Photo : CTV/CVN

La cité municipale de Sa Pa est attirante et populaire non seulement pour l’air frais des montagnes, mais aussi pour la beauté de ses chutes d’eau. D’une hauteur d’environ 200 m, la cascade d’Argent (Thac Bac) a conservé son authenticité.À environ 12 km du centre-ville, les touristes peuvent y aller à moto ou en voiture en seulement 30 minutes. Elle est en amont du ruisseau Muong Hoa, située au pied du col d’Ȏ Quy.Au sommet, l’eau surgit, créant de mystérieuses volutes de brume surprenant les touristes. Le fracas de l’eau contre les rochers lui confère une teinte blanchâtre. Elle offre une vue imprenable sur les rizières verdoyantes, les montagnes environnantes et les forêts du Parc national de Hoàng Liên. Son charme poétique touche les visiteurs qui s’y rendent pour profiter de l’atmosphère paisible. Un cadre idéal pour prendre des photos. Les touristes admirent les paysages naturels en oubliant les soucis de la vie quotidienne.Des expériences inoubliablesSur le chemin, les voyageurs sont séduits par la nature environnante, les forêts de pins qui s’étendent sur les collines voisines. La population locale est très accueillante.Cette chute d’eau est une véritable merveille de la nature, offrant ses plus beaux atouts. Un paysage à couper le souffle surtout l’hiver.En effet, cette région est l’une des plus enneigées lorsque le froid se fait sentir. En 2013, la couverture de neige a atteint 15 cm d’épaisseur. Les amoureux de neige pourront admirer le col de Tram Tôn totalement recouvert de glace à cette période. Et de délicieuses spécialités locales les récompenseront de leurs efforts.Tout près de ce site naturel, les touristes pourront visiter de nombreux lieux célèbres telles que le col de Tram Tôn à 1.940 m et la cascade Tinh yêu (Amour). Tram Tôn, dit la "porte du Ciel", est l’endroit idéal pour partir à la conquête du mont Fansipan "toit de l’Indochine", haut de 3.147 m. C’est en effet de ce col que part le sentier qui mène à son sommet.Une destination immanquable pour celles et ceux qui souhaitent allier découverte, nature et calme. Actuellement, la cascade d’Argent a su devenir un site touristique prisé par les voyageurs. Si vous avez l’occasion de vous rendre à Sa Pa, ne manquez surtout pas l’occasion de découvrir cette chute d’eau et de profiter de ses merveilleux paysages naturels. – CVN/VNA