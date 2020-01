Hanoi (VNA) - Les pratiques du then sont un art folklorique des ethnies minoritaires Tày, Nùng et Thái qui peuplent les montagnes du Nord. Ce chant rituel est toujours aussi vivace, grâce à la passion et à l’attachement des autochtones, et surtout au dévouement d’artisanes âgées.

Les artisanes chevronnées contribuent grandement à la perpétuation du "then". Photo : CTV/CVN

Les pratiques du then ont été inscrites fin décembre 2019 dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Ces airs folkloriques des Tày, Nùng et Thái, ethnies minoritaires peuplant des provinces montagneuses comme Lang Son, Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyên, Tuyên Quang…, s’avèrent plus envoûtants encore lorsqu’ils sont accompagnés du dàn tinh, sorte de luth à deux ou trois cordes, à caisse ronde et à long manche.



Il s’agit d’un art combinant littérature, peinture, danse et musique. La tradition veut que le then soit constitué d’airs et de danses que cette communauté pratique lors des cérémonies cultuelles. Par ce rituel, les montagnards formulent leurs aspirations à de bonnes moissons, une bonne santé, la prospérité, une vie heureuse et paisible.



Une nonagénaire prêtresse du then



L'artisane Mô Thi Kit. Photo : CTV/CVN

La Prêtresse du then (chaman qui dirige les cérémonies rituelles à travers ce chant) Mô Thi Kit, 98 ans, a un rôle central dans cette fête printanière qui rassemble de nombreux autochtones. Sagace, leste et enthousiasme, la nonagénaire, titulaire du prestigieux titre d’"Artisane du Peuple" décerné par l’État, est considérée comme "un trésor vivant du then ".



Née au sein d’un berceau des pratiques du then, Mme Kit peut dire que ce chant rituel coule dans ses veines. Dotée d’une belle voix, elle a hérité de sa belle-mère (aussi Prêtresse du then) différents airs rituels dont chacun est destiné à un rite spécifique, par exemple prier pour une vie en paix, souhaiter longue vie aux anciens, pendre la crémaillère, célébrer l’âge de maturité d’un villageois, soulager la peine de victimes, réconforter des malheureux… Sans oublier une multitude d’airs de louanges.



Pour la nonagénaire, une séance rituelle du then doit suivre une procédure de 24 étapes, chacune avec un air spécifique. Il est évident donc que le maître de cérémonie doit avoir une bonne mémoire et une certaine endurance vocale. "Quand j’étais jeune, lors des fêtes du then , je pouvais chanter et jouer du dàn tinh durant trois jours et nuits d’affilée. J’ai reçu nombre de prix lors de festivals provinciaux et nationaux. Et je suis toujours prête à participer à des cérémonies rituelles ou festives, sur invitation de l’organisateur", s’enthousiasme la nonagénaire avec un doux sourire.



L'artisane Mông Thi Sâm. Photo : CTV/CVN

Autre Prêtresse du then, Mông Thi Sâm, 81 ans, est titulaire du titre honorifique d’"Artisane du Peuple". "J’assure depuis 65 ans ce rôle dans mon village. Ce titre se transmet dans ma famille depuis huit générations", explique l’octogénaire avec un brin d’orgueil. Pour elle, c’est une profession exigeante où, outre la passion, on doit faire ses preuves, se perfectionner continuellement et diriger à la perfection tous les rites.



Les séances du then qu’elle tient régulièrement à Pu Tang sont tellement attractives qu’elles sont devenues des rendez-vous très suivis par tous les villageois. Son savoir, elle l’a transmis à des dizaines de personnes qui le pratiquent dans diverses localités. Son petit-fils Chu Van Minh, 20 ans, a déjà un riche répertoire et une belle assurance d’instrumentiste. Nul doute qu’il reprendra le flambeau !



Un sort prédestiné pour la musique



Triêu Thuy Tiên, 71 ans, vice-présidente de l’Association de préservation des airs folkloriques des ethnies minoritaires de la province de Lang Son et présidente du Club provincial des pratiques du then, s’est faite un nom dans cet art. Ses mérites ont été récompensés par le prestigieux titre d’"Artisane du Peuple".



