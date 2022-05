À la découverte des sites touristiques à Cao Bang

Alimentées par la rivière Quây Son, les chutes de Ban Giôc forment une frontière naturelle entre le Vietnam et la Chine. Elles se divisent en deux parties: les chutes principales qui atteignent 70 mètres de haut et 300 mètres de large et les chutes secondaires. Conformément au Traité sur la frontière terrestre Vietnam-Chine signé en 1999, les chutes secondaires appartiennent au Vietnam et les deux pays se partagent les chutes principales. Photo: VNA