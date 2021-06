Gia Lai (VNA) – Un ruisseau qui serpente à travers des rochers vieux de plus de 100 millions d’années dans le village de Vân, district de Chu Pah, province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) séduit de plus en plus de touristes.

Cet ancien ruisseau rocheux sera un site sélectionné du circuit touristique Biên Hô - Chu Dang Ya – Centrale hydroélectrique de Ia Ly dans la province de Gia Lai. Photo : VNA



Le Ia Ruai coule à l’air libre au milieu des amas de rochers prismatiques superposés, qui peuvent évoquer tour à tour des escaliers en pierre ou encore des nids d’abeilles, avant de se jeter dans le lac réservoir de la centrale hydroélectrique de Ia Ly.



Sur une section longue d’environ 1 km vers le village de Vân du bourg de Ia Ly, des affleurements rocheux participent à l’identité paysagère du lieu.



Ces rochers me font penser à la falaise Da Dia, une merveille géologique de la province de Phu Yên (Centre) reconnue site patrimonial national, s’enthousiasme Ha Thi Thuy, une touriste venue de la ville de Pleiku.



Selon le Bureau de la culture et de l’information du district de Chu Pah, le ruisseau Ia Ruai est une destination touristique potentielle qui doit être protégée et conservée dans son état actuel.



Ainsi, il a suggéré au comité populaire du district d’améliorer la route menant au site et de planter des arbres Shunshine (Cassia splendide Vogel) pour que les touristes puissent se protéger de l’ardeur du soleil.



