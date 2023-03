Alger (VNA) - Une délégation de l’ambassade du Vietnam en Algérie a visité mercredi 8 mars le mémorial dans la rue Journalistes du Vietnam 8/3/1974 à Alger pour rendre hommage aux journalistes algériens décédés dans un accident d’avion au Vietnam en 1974.

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyên Thành Vinh devant le mémorial situé dans la rue Journalistes du Vietnam 8/3/1974 à Alger. Photo: VNA

La commémoration a été suivie par des représentants de l’administration locale, de l’Association d’amitié Algérie-Vietnam et du Conseil de liaison provisoire de l’Association populaire vietnamienne en Algérie.Le 8 mars 1974, 15 journalistes algériens et techniciens des organes de presse algériens, neuf journalistes vietnamiens et trois membres d’équipage sont morts dans un accident d’avion dans le district de Soc Son à Hanoi alors qu’ils accompagnaient le président algérien Houari Boumediene lors d’une visite officielle au Vietnam.Le Vietnam et l’Algérie ont construit des monuments dans chaque pays pour commémorer cet accident douloureux. Au Vietnam, un monument a été inauguré sur les lieux de l’accident à Soc Son lors de la visite d’État du président algérien d’Abdelaziz Bouteflika en octobre 2000. En Algérie, le mémorial a été construit dans la rue Journalistes du Vietnam 8/3/1974 à Alger en 2013.La commémoration annuelle reflète la tradition du peuple vietnamien d’exprimer sa gratitude à ceux qui ont contribué au développement de l’amitié de longue date entre les deux pays.Le 7 mars, l’ambassadeur vietnamien Nguyên Thành Vinh a assisté à un forum organisé par le quotidien national El Moudjahid pour rendre hommage aux journalistes décédés dans l’accident de 1974.Le forum a également réuni l’ancien ambassadeur algérien au Vietnam Cherif Chikhi, des collègues des victimes et des vétérans de guerre et des représentants des médias locaux. – VNA