Les coprésidents du Vietnam et de la Hongrie signent le procès-verbal de la session (Photo: Ambassade du Vietnam en Hongrie)



Hanoï (VNA) - Le 26 novembre, la séance plénière de la 9ème session du Comité mixte sur la coopération économique entre le Vietnam et la Hongrie a eu lieu à Budapest, en Hongrie.

La délégation vietnamienne était dirigée par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Hoang Quoc Vuong, président du sous-comité vietnamien, en présence de l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Nguyen Tien Thuc, et de représentants de nombreux ministères et organismes nationaux.

La délégation hongroise était conduite par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce d'Istvan Joo, président de la sous-commission hongroise, en présence des représentants des ministères et des branches de la Hongrie, de l'ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Ory Csaba.

Lors de la réunion, deux coprésidents du comité ont exposé un certain nombre de caractéristiques essentielles du développement socio-économique des deux pays ces derniers temps et ont passé en revue la coopération bilatérale depuis la 8e session du Comité mixte sur la coopération économique entre le Vietnam et la Hongrie.

Selon les statistiques du Département général des douanes du Vietnam, le chiffre d'affaires total d'import-export réalisé au cours des dix premiers mois de 2019 entre les deux pays a atteint 611 611 millions de dollars, soit une hausse de 17,58% par rapport à la même période de 2018 dont 340 796 millions provenant aux exportations vietnamiennes. Les produits exportés du Vietnam sont pour l’essentiel des textiles, des moyens de transport et des pièces de rechange. Le Vietnam importe de la Hongrie des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des machines, du matériel, des outils et d’autres pièces détachées pour 270 815 millions de dollars.

Pendant plus d'un an, les deux parties ont activement mis en œuvre le contenu des documents de coopération signés dans de nombreux domaines, créant ainsi une base pour une coopération substantielle et efficace entre le Vietnam et la Hongrie. En particulier, grâce aux efforts des deux parties, tous les problèmes liés à la mise en œuvre du projet de construction de l'hôpital d'oncologie de Can Tho ont été résolus après une longue période.

Pour l'accord-cadre de coopération financière d'un montant de 440 millions d'euros, les deux parties se sont accordées sur des domaines prioritaires, notamment la gestion de l'eau, l'industrie pharmaceutique et de la santé, les technologies de l'information et les technologies agricoles. Le Vietnam et la Hongrie travailleront en étroite collaboration pour promouvoir la mise en œuvre de projets approuvés par le Premier ministre.

Afin de célébrer les 70 ans d'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays (février 1950), les deux parties ont convenu de promouvoir une coopération intégrale dans tous les domaines de la politique, de l’économie, du commerce, des sciences et des technologies, de la culture, des sports, du tourisme, de l’éducation et de la formation, des finances, de l’agriculture, de la gestion de l'eau, de la sécurité et de la défense nationale...

Egalement lors de la session du Comité mixte de la coopération économique entre le Vietnam et la Hongrie, le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam a coopéré avec l'ambassade du Vietnam en Hongrie pour organiser le forum sur la promotion du commerce et de l'investissement Vietnam-Hongrie avec la participation de près de 10 entreprises vietnamiennes et de plus de 20 entreprises hongroises dans les domaines de la construction, de l'agriculture, de la santé et de l'artisanat. Lors du forum, les entreprises des deux pays ont échangé leurs points de vue sur les possibilités de coopération en matière d’investissement et de commerce.

La dixième session du Comité mixte de la coopération économique entre le Vietnam et la Hongrie devrait se tenir à Hanoï. Le moment précis sera convenu par la voie diplomatique. -VNA