Une délégation de dirigeants et anciens dirigeants du pays est allée rendre hommage le 3 février au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En l’honneur du 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février), une délégation de dirigeants et anciens dirigeants du pays est allée rendre hommage lundi au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

La délégation comprenait le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Thanh Mân, et plusieurs autres personnalités.

Une gerbe de fleurs portant l'inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh" a été déposée.

Les délégués ont exprimé leur vénération et leur reconnaissance envers le grand leader national qui avait fondé, dirigé et soutenu le PCV qui est toujours l’avant-garde de la classe ouvrière, des travailleurs et de la nation. Ces 90 dernières années étaient importantes pour le processus de développement national, marquant la maturité du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens.

La délégation a ensuite fleuri le Monument commémoratif des Morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï.

Dans la même matinée, des délégations de la Commission militaire centrale, du ministère de la Sécurité publique, du Comité populaire de Hanoï…, ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et déposé des fleurs au Monument commémoratif des Morts pour la Patrie.-VNA