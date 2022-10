Photo d'illustration: Vneconomy

Hanoï (VNA) - Les revenus de l'industrie vietnamienne des TIC (technologies de l'information et de la communication) ont continué de croître fortement par rapport à la même période de l'an dernier.



Selon le ministère de l'Information et de la Communication, de janvier à fin septembre 2022, les revenus de ce secteur sont en effet estimés à environ 109,5 milliards d’USD, en hausse de 13% en un an.



L'industrie du matériel a représenté environ 97 milliards d’USD, soit près de 90% du total. La valeur des exportations a atteint 90,7 milliards d’USD, +13%, dans lequel, les entreprises d’IDE représentent 90%.



Les exportations d'ordinateurs et composants sont estimées à 43,1 milliards d’USD (+17,9%), de téléphones et accessoires, à 43,3 milliards (+5,6%).



Un regard rétrospectif sur les revenus au fil des ans montre que l’industrie des TIC a affiché une croissance continue. Même pendant les 2 années compliquées de crise sanitaire, les revenus du secteur ont toujours été solides avec 136,153 milliards d’USD en 2021, soit une augmentation de plus de 11,4 milliards par rapport à 2020.



Selon le ministère de l'Information et de la Communication, fin septembre 2022, le Vietnam comptait environ 68.800 entreprises de technologie numérique, soit 400 de plus en un mois, atteignant le taux d'environ 0,698 entreprises pour 1.000 habitants. Ces dernières années, leur nombre n'a cessé d'augmenter, passant de 45.600 en 2019 à 58.000 en 2020 et atteignant 64.00 en 2021. On s'attend à ce que 70.000 soient créées d'ici la fin de l’année. Selon la Stratégie de développement de l'industrie vietnamienne des technologies numériques d'ici 2025, avec vision à l'horizon 2030, l'objectif d'ici 3 ans est d'atteindre le chiffre de 80.000./.-CPV/VNA