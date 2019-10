La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan présente le discours d'ouverture de la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) – La 8e session de l’Assemblée nationale (AN) de la 14e législature s’est ouverte lundi matin 21 octobre à Hanoi.

Dans son discours d’ouverture, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a indiqué que la 8e session de l’AN de la 14e législature se déroule dans le contexte où la situation internationale et régionale évolue de façon complexe, la croissance économique mondiale a tendance à la baisse… Dans le pays, les catastrophes naturelles, les épidémies, les changements climatiques, la situation en mer Orientale… ont laissé des influences sur le développement national et la vie de la population.

Malgré cela, la situation socioéconomique au cours des neuf premiers mois de l’année a continué d’atteindre des bons résultats : la croissance assez élevée, la macroéconomie stable, l’inflation bien maîtrisée, la sécurité sociale bien garantie, la vie des populations améliorée… 2019 est la deuxième année consécutive où tous les objectifs principaux assignés par l’Assemblée nationale pourraient être atteints ou même dépassés, créant ainsi une base solide pour accomplir le plan quinquennal de développement socioéconomique, de budget de l'État 2016-2020.

Ces réalisations sont très importantes, affirmant la justesse dans la direction du Parti ; la détermination, l'unanimité et la synergie de tout le système politique, des échelons, des secteurs, de la communauté des entreprises et des citoyens de tout le pays pour surmonter les difficultés et atteindre les objectifs fixés; afin de continuer à consolider la confiance du peuple dans la direction du Parti et de l'État.

Concernant l'ordre du jour de cette session, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan a annoncé que tout d’abord, l’AN examinera et discutera des rapports sur les performances socioéconomiques et le budget de l’État de 2019 ; le plan de développement socio-économique, les prévisions budgétaires de l’État et les allocations budgétaires pour 2020 ; examinera et décidera le plan global de développement socio-économique des régions des minorités ethniques et montagneuses ainsi que des régions ayant les conditions socioéconomiques difficiles, période 2021-2025.

L'année 2020 est également la dernière année qui est important pour l'achèvement du plan quinquennal de développement socioéconomique et budgétaire 2016-2020. Par conséquent, sur la base d’une évaluation objective et complète des résultats obtenus, reconnaissant franchement les limites et les faiblesses, l’AN étudiera, analysera et discutera avec soin pour fixer les objectifs, les tâches et les solutions adaptées à la situation mondiale et nationale pour promouvoir un développement socioéconomique rapide et durable, continuer à veiller à la vie matérielle et spirituelle de la population, défendre résolument et systématiquement la souveraineté et le territoire national, maintenir la sécurité politique et l'ordre social dans le pays, contribuant activement à l'instauration d'un environnement pacifique, à la coopération et au développement dans la région.

Selon elle, l'AN examinera et approuvera 12 projets de loi et code et 4 projets de résolution, en donnant des avis sur 9 projets de loi, dont le projet du code du travail (modifié), contribuant à créer un cadre juridique pour promouvoir le développement du marché du travail conformément au nouveau contexte d’intégration, mieux garantir et harmoniser les droits et intérêts légitimes des travailleurs et des employeurs...

En outre, l'AN écoutera le rapport sur les affaires étrangères en 2019, dont la situation de la mer Orientale, examinera également la ratification du traité complémentaire du traité d'aménagement des frontières nationales de 1985 et le traité complémentaire de 2005 entre le Vietnam et le Cambodge, le protocole de délimitation et de bornage de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge, créant un cadre juridique important propice au développement socioéconomique et aux échanges entre populations de provinces frontalières, afin de contribuer aux relations de coopération, d'amitié, de paix et de développement entre le Vietnam et le Cambodge.

L'AN mènera la supervision suprême sur la mise en œuvre des politiques et lois relatives à la prévention et à la lutte contre les incendies pour la période 2014-2018 ; examinera les rapports sur la supervision du traitement des recommandations des électeurs envoyées à la 7e session, les rapports de travail du président de la Cour populaire suprême et du procureur général du Parquet populaire suprême, ainsi que ceux du gouvernement sur la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, l’exécution des peines et la corruption en 2019.

L’AN consacrera le temps aux séances d’interpellations, examinera et décidera également du travail du personnel et d’autres questions importantes...

Pour que la réunion donne de meilleurs résultats, au nom du Comité permanent de l'AN, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan a demandé aux députés de continuer à promouvoir leur sens de la responsabilité envers les électeurs et le peuple, en donnant des idées profondes, contribuant au succès de la session. -VNA