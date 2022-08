Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam à Tokyo a organisé ce samedi une rencontre avec les ressortissants vietnamiens à l’occasion du 77e anniversaire de la Révolution d’Août, le 19 août, et de la fête nationale du Vietnam, le 2 septembre.

L'ambassadeur Vu Hông Nam a honoré six collectifs et 32 particuliers pour leur contribution à la communauté vietnamienne au Japon | Photo: VNA

L’ambassadeur Vu Hông Nam a passé en revue les jalons importants de la Révolution d’Août et les réussites enregistrées au cours du processus de développement socioéconomique. Aujourd’hui, le Vietnam est un pays indépendant et autonome qui défend avec force sa souveraineté et décide lui-même de son avenir, a déclaré le diplomate. 36 ans après la mise en œuvre de la politique du Renouveau, le Vietnam est devenu une économie émergente qui s’intègre profondément au tissu économique mondial, a-t-il souligné.Vu Hông Nam a appelé la diaspora à agir pour renforcer le partenariat Vietnam-Japon et à accompagner le développement socioéconomique au Vietnam.À cette occasion, le diplomate a honoré six collectifs et 32 particuliers pour leur contribution à la communauté vietnamienne au Japon. - VOV/VNA