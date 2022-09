Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Chili a organisé le 13 septembre une cérémonie pour célébrer le 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) avec la participation de 200 invités.

S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadeur du Vietnam en Chili Pham Truong Giang a passé en revue les jalons historiques de la lutte pour l'indépendance nationale, ainsi que le processus de développement et d'intégration profonde du Vietnam au cours des dernières décennies.

Ces dernières années, avec un rôle et un prestige internationaux croissants, le Vietnam a assumé avec succès de nombreuses responsabilités au sein d'organisations régionales et internationales, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

L'ambassadeur Pham Truong Giang est également heureux de partager la tradition d'amitié et de coopération qui se développe dans de nombreux domaines entre le Vietnam et le Chili.

Le diplomate vietnamien a souligné qu'au cours des deux dernières années, malgré la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral a continué de croître d'année en année et a atteint 1,4 milliard de dollars au cours des huit premiers mois de 2022. Le Vietnam continue d'être le plus grand partenaire commercial du Chili en Asie du Sud-Est.

L'ambassadeur Patricio Powell, secrétaire général par intérim chargé des affaires extérieures, a affirmé que le Chili considérait le Vietnam comme un véritable ami et un partenaire fiable dans de nombreux domaines de coopération bilatérale et multilatérale. Les deux parties maintiennent encore de nombreux cadres de dialogue et des coopérations efficaces dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du développement durable et de la réponse au changement climatique.

L'ambassadeur chilien Patricio Powell a exprimé sa conviction que la coopération multiforme entre les deux pays continuera à se développer fortement dans les temps à venir. -VNA