Photo d'illustration: baodautu.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les envois de fonds à Hô Chi Minh-Ville en 2021 ont atteint environ 6,6 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 9%, a annoncé Nguyên Hoang Minh, représentant en chef de l’Association des banques vietnamiennes dans la mégapole du Sud.



En 2020, les envois de fonds vers la mégapole du Sud étaient estimés à 6,1 milliards de dollars, en hausse de 15% par rapport à 2019.



Selon les statistiques de la Banque d’Etat du Vietnam (BEV), les envois de fonds au Vietnam en 2021 sont estimés à 12,5 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à 2020.



Les envois de fonds via les établissements de crédits, les entreprises spécialisées dans le change de devises et les Postes ont progressé respectivement de 7%, 28% et 2%. -VNA