Hanoï, 2 août (VNA) – On estime que 60 % des résidents de Singapour ont probablement attrapé le COVID-19, selon le ministre singapourien de la Santé Ong Ye Kung.

Photo: https://www.channelnewsasia.com/

S'exprimant au Parlement le 1er août, Ong Ye Kung a déclaré que ce chiffre ne signifie pas que Singapour bénéficie désormais d'une "immunité collective" car les scientifiques du monde entier ne pensent pas que cela soit réalisable car le coronavirus continuera de muter, d'échapper à la protection des vaccins et d'infecter les gens.

Selon le responsable de la santé, Singapour est toujours au milieu d'une vague d'infection provoquée par le variant Omicron BA.5.

Au 31 juillet, Singapour a enregistré un total de 1.714.056 cas de COVID-19, dont 1.500 décès.

Le même jour, les Philippines ont annoncé qu'elles comptaient 3.553 nouvelles infections et 10 décès, portant le décompte national à 3.780.178 et 60.737 décès. Le pays a signalé le décompte le plus élevé sur une journée le 15 janvier, avec 39.004 nouveaux cas.

A ce jour, les Philippines ont achevé la vaccination contre le COVID-19 pour plus de 71,4 millions de personnes sur ses 110 millions.- VNA