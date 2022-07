À Phnom Penh, au Cambodge . Photo: AFP/VNA

Phnom Penh (VNA) - Le ministère cambodgien du Tourisme a publié le 4 juillet une annonce autorisant les voyagistes de ce pays à utiliser le symbole du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam pour développer et promouvoir le tourisme.

Les deux pays ont convenu de promouvoir conjointement le tourisme à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Le ministère cambodgien du Tourisme a proposé aux associations touristiques, aux médias nationaux et internationaux et au public cambodgien d'utiliser le symbole commémorant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Cambodge-Vietnam lors des événements nationaux et internationaux, dans des affiches et bannières,... afin de promouvoir largement ce symbole auprès des partenaires et visiteurs internationaux. -VNA