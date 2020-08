Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, chef de la délégation de la SOM ASEAN du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le contexte de féroce concurrence, de fluctuations imprévisibles de la région et du monde, l'ASEAN s'efforce de profiter les opportunités pour faire face aux défis. Lors de ces plus de 50 dernières années, une communauté de l'ASEAN unie et cohérente aidera le bloc à surmonter les défis et à s'orienter vers le développement durable, selon le message du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à propos de l'année de présidence de l'ASEAN 2020.

En novembre 2015, les dirigeants de l'ASEAN ont signé la Déclaration de Kuala Lumpur sur "ASEAN 2025 : Avancer ensemble" dont la Vision de l'ASEAN pour 2025 et trois plans globaux de la Communauté de l'ASEAN (la Communauté Politique-Sécurité, la Communauté Économique et la Communauté Culture-Société).

Lors de la réunion intersectorielle en ligne des hauts fonctionnaires de l'ASEAN pour discuter des orientations pour la construction de la vision communautaire de l'ASEAN pour l’après 2025, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, chef de la délégation de la SOM ASEAN du Vietnam a déclaré que l'ASEAN entrait dans la période de réalisation de la Vision communautaire de l'ASEAN 2025. L'ASEAN a montré son dynamisme, ses progrès et sa clairvoyance en déterminant la voie de développement de l'Association au cours des 5 dernières décennies.

Les délégués ont partagé le point de vue selon lequel la vision communautaire de l'ASEAN pour l'après-2025 devrait être inclusive et étroitement liée aux contenus de coopération dans les trois piliers, en mettant l'accent sur la transformation numérique et le développement de l'économie numérique, le développement inclusif, une réponse rapide et efficace aux défis émergents, une approche orientée vers les habitants, la propagande de la communauté et l'amélioration du rôle central et de la stature internationale de l'ASEAN.

La vision communautaire de l'ASEAN 2025 obtient des résultats positifs



L’édification de la communauté de l'ASEAN au cours des 4 dernières années a abouti aux résultats positifs, reflétant dans les progrès de la mise en œuvre des engagements de la Vision communautaire de l'ASEAN 2025 et des plans directeurs ci-joints.

En ce qui concerne la sécurité - politique, le taux d'achèvement des lignes d'action dans la Communauté politique - sécurité de l'ASEAN a atteint 94%. Sur le plan économique, au 30 septembre 2019, l'ASEAN avait réalisé 76 parmi 170 priorités. Les liens économiques au sein de la Communauté économique de l'ASEAN sont devenus solides.

S’agissant de la société-culture, au 30 septembre 2019, 954 actions ont contribué à régler 109 mesures stratégiques de la communauté socioculturelle. De nombreuses activités liées à la promotion, à l’amélioration des connaissances sur l'ASEAN, aux échanges entre habitants et aux questions de sécurité sociale ont été mises en œuvre.



Les piliers ont déjà élaboré un mécanisme de surveillance et d'évaluation associé aux plans de travail de chaque domaine, contribuant à assurer l'efficacité et la mise en œuvre des engagements. En outre, le plan directeur pour 2025 et le Plan de travail de la 3e phase pour l'Initiative d'intégration de l'ASEAN pour la période 2016-2020 sont bien mis en œuvre, les pays ayant identifié les projets prioritaires. Après 4 ans, ce plan a atteint 19/26 priorités (soit 73%).



Quant à la mise en œuvre des engagements, l'ASEAN a achevé les procédures de 239 outils juridiques. L'ASEAN a notamment identifié une liste d'agences chargées de la coordination dans la mise en œuvre des questions intersectorielles et inter-piliers.

En général, la récente édification de la Communauté de l'ASEAN a accordé la priorité aux femmes, aux enfants, aux micro, petites et moyennes entreprises, en promouvant les programmes de coopération pour le développement économique, la réduction de l’écart de développement, le renforcement des liens et des mesures visant à assurer la sécurité sociale et le bien-être social.

La Vision 2025 de l'ASEAN, qui est associé à l'Agenda 2030 de développement durable de l'ONU, montre que l'ASEAN s'efforce de s'étendre et de devenir un membre actif de la communauté internationale.



L’ASEAN avec une vision profonde, une résilience active, un développement durable et fort après 2025 continuera sûrement à apporter aux pays membres, dont le Vietnam, et à la région, de grands avantages plus pratiques. Le Vietnam est un membre responsable depuis 25 ans et continuera à apporter une contribution efficace à une communauté de l'ASEAN de plus en plus unie et solide, a déclaré Mme ambassadrice Luan Thuy Duong de l’Académie diplomatique.



En tant que président de l'ASEAN 2020, le Vietnam valorisera les réalisations obtenues afin de se joindre aux membres pour orienter le développement de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2025. –VNA