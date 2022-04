Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Vietnam Securities Depository (VSD), les investisseurs nationaux et étrangers ont ouvert 270.217 nouveaux comptes en mars. Il s'agit d'un nouveau record de la bourse vietnamienne, dépassant de loin l'ancien pic de décembre 2021.



Après une baisse au premier mois de l'année, le nombre de nouveaux comptes ouverts a de nouveau augmenté de manière continue. Le nombre en mars a augmenté de plus de 60.000 comptes par rapport au mois précédent et de près de 45.000 comptes par rapport à l'ancien pic. L'augmentation soudaine du nombre d'ouvertures de nouveaux comptes montre que la vague de nouveaux investisseurs boursiers est toujours très chaude, bien que le VN-Index se négocie près du sommet.



Fin mars 2022, les investisseurs nationaux ont ouvert un total de plus de 675.000 comptes-titres, soit près du double du nombre total de nouveaux comptes ouverts en 2020. Le nombre total de comptes-titres des investisseurs nationaux est actuellement de plus de 4,9 millions, soit environ 5 % de la population - un taux parvenu 3 ans plus tôt par rapport à l'objectif fixé par le gouvernement.



Parallèlement à une forte augmentation du nombre de nouveaux comptes ouverts, la liquidité du marché s'est également nettement améliorée en mars après une forte baisse au cours des 2 premiers mois de 2022. La valeur moyenne des échanges sur les 3 bourses s’est élevée à 31.530 milliards de VND/session, soit une hausse de 14,5 % par rapport aux 2 premiers mois de 2022 et de 61,2% par rapport à la même période de l’an dernier.



Les investisseurs individuels nationaux représentaient 89 % du marché, en hausse de 2 % sur un mois et de 2 % sur 12 mois. Les investisseurs étrangers et institutionnels ont poursuivi leur tendance baissière. - CPV/VNA





