La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh.

Cân Tho (VNA) - La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a assisté ce samedi à Cân Tho au 40e anniversaire de l’Université de médecine et de pharmacie.



L’université a tout intérêt à poursuivre la réforme de l’enseignement et de la recherche scientifique, a-t-elle recommandé.



«Il faut mobiliser toutes les ressources disponibles pour acquérir des équipements modernes au service de l’enseignement et de la recherche scientifique, la finalité étant de former des médecins et des pharmaciens répondant aux exigences du développement national et de l’intégration internationale», a-t-elle souligné.



Au nom du président de la République, Dang Thi Ngoc Thinh a décerné des Ordres du Travail de deuxième et troisième classe à des collectifs et individus de l’université. Elle a aussi remis 20 bourses à des étudiants brillants en difficulté. -VOV/VNA