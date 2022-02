Photo: Comité d'organisation

Hanoï (VNA) - La Foire internationale du commerce, VIETNAM EXPO 2022, aura lieu du 13 au 16 avril au Centre international des expositions de Hanoï, au 91 rue Tran Hung Dao.

Ayant pour thème "Entrons-nous ensemble dans un monde numérisé" (Step together in digitized world), cet événement marque la reprise de l'industrie des expositions au Vietnam en 2022 en particulier et des activités de promotion commerciale en général.

Selon un représentant de la Compagnie par actions de publicité et des foires commerciales (Vinexad), VIETNAM EXPO 2022 réunira 350 entreprises vietnamiens et étrangers exposant leurs produits et services sur une superficie totale de 3.200 m2.

VIETNAM EXPO 2022 comprendra des zones d'exposition de marques nationales et d'exportation, machines et équipement, industrie de soutien, technologie numérique - commerce électronique, nourriture - boissons.



A présent, la République de Corée, la Biélorussie, la Russie, le Japon, les États-Unis, Cuba, la Malaisie, le Népal, le Cambodge, le Laos, le Myanmar... sont officiellement inscrits pour participer à cet événement.

Organisée annuellement depuis 1991, VIENAM EXPO 2022 contribue à la promotion des exportations nationales, au développement du marché vietnamien ainsi qu’à la mise en œuvre des engagements du gouvernement sur l’intégration à l’économie mondiale. -VNA