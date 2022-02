Un avion à l'aéroport international de Noi Bai , le matin du 18 février. Photo: VTC

Hanoï (VNA) - Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), un épais brouillard à Hanoï et dans les provinces du Nord dans la soirée du 17 février a empêché de nombreux vols d'atterrir dans les aéroports de la région du Nord tels que Vinh (Nghe An), Noi Bai (Hanoï) et Cat Bi (Hai Phong).

Environ 30 vols intérieurs et internationaux vers les aéroports du Nord ont dû être détournés vers d'autres aéroports tels que Hue et Da Nang.

Le brouillard et le plafond nuageux bas sont des conditions météorologiques dangereuses pour l'aviation. Ce phénomène se produit souvent en hiver dans le Nord au Vietnam, affectant à la fois les passagers et les compagnies aériennes. -VNA