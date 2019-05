Hanoi, 1er mai (VNA) - La capitale Hanoi a accueilli plus de 440 000 touristes pendant les cinq jours de vacances qui se sont déroulés du 27 avril au 1er mai pour célébrer la journée de la réunification nationale (30 avril) et la journée mondiale du travail (1er mai).

Ce chiffre représente une augmentation de 12,4% en glissement annuel, le nombre de touristes étrangers ayant augmenté de 17,9% pour atteindre plus de 91 200, selon le Service municipal du Tourisme.

Le Service a déclaré que la ville avait généré quelque 754 milliards de dongs (32,4 millions de dollars) de services touristiques pendant les vacances, en hausse de 36,9% par rapport à la même période de l'année dernière.



Il est à noter que les visiteurs étrangers venaient de 160 pays et territoires, principalement de la République de Corée, de la Chine, du Japon, de Taiwan (Chine), de la France, de l'Australie, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Allemagne et de la Malaisie.

Pour assurer la sécurité des touristes, le Service a déployé du personnel pour inspecter les principales destinations de la ville.

En même temps, la ville de Vung Tau, dans la province côtière centrale de Ba Ria-Vung Tau, a servi plus de 350 000 touristes pendant les quatre premiers jours des vacances.

Le conseil de gestion des sites touristiques de Vung Tau a collaboré avec les forces compétentes pour assurer la sécurité et l'ordre, ainsi que l'hygiène et la sécurité sanitaire des aliments dans les destinations touristiques locales.

Mai Ngoc Thuan, secrétaire du comité municipal du Parti, a déclaré que la ville avait mobilisé environ 500 fonctionnaires pour travailler jour et nuit dans des lieux attrayants pour les vacanciers.

Outre les plages, les restaurants locaux situés le long des rues côtières comme Thuy Van, Ha Long, Quang Trung et Tran Phu ont également attiré une foule de touristes.

Selon Nguyen Xuan Dung, directeur du conseil d'administration du site touristique national de Con Dao, le district insulaire de Con Dao a accueilli environ 12 000 vacanciers, soit le double du nombre enregistré à la même période l'an dernier.

Con Dao compte environ 82 établissements d’hébergement de 1 600 chambres pouvant accueillir environ 3 600 visiteurs.

Pendant les vacances, la province côtière de Phu Yen, dans le centre-sud du pays, a attiré 42 165 touristes, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente, dont environ 580 étrangers, a annoncé le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Le Service a collaboré avec les localités et les agences de voyage pour organiser diverses activités à cette occasion, telles que des festivals culinaires dans les grands hôtels, un festival de cerf-volant et un festival de musique de rue. -VNA