Photo d'illustration: petrotimes.vn

Hanoi (VNA) - Selon le Département général des Douanes, au 1er semestre, près de 75.500 véhicules de toutes catégories ont été importés au Vietnam, pour une valeur de 1,63 milliard de dollars. Il s’agit d’une hausse spectaculaire de 516% en quantité et de 417% en valeur sur un an.



Plus précisément, le nombre d'automobiles de moins de 9 places s’est établi à 55.000 unités.



La Thaïlande, l’Indonésie, la Chine, la République de Corée et le Japon demeurent les principaux fournisseurs.

Toujours selon le Département général des Douanes, durant cette même période, les entreprises domestiques ont importé pour 1,95 milliard de dollars de pièces détachées automobiles pour une hausse de 12,9% en glissement annuel, principalement du Japon, de République de Corée, de Thaïlande, d’Indonésie, de Chine et d’Allemagne. -CPV/VNA