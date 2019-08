Un coin de Hanoi (Photo: internet)



Hanoi (VNA) - Cable News Network (CNN) vient d'annoncer les horaires de diffusion de 15 films publicitaires de 60 secondes au service de la campagne de promotion de Hanoï en 2019 sur CNN International, selon le Service du tourisme municipal.



De juillet à octobre, CNN commence à diffuser des courts métrages, permettant d’apporter au public mondial diverses perspectives et expériences sur Hanoï. Selon les prévisions, le nombre total de diffusions en 2019 sera de 60 en Asie-Pacifique, Europe – Moyen-Orient, Asie du Sud et Amérique du Nord.



L'un des courts métrages impressionnants diffusés cette fois-ci est "The Keepers", qui raconte un voyage à la découverte du patrimoine musical, culinaire et artistique du Vietnam. Un journaliste de CNN a parcouru le pays pour rencontrer des artistes et artisans vietnamiens, qui s’efforcent de préserver les valeurs culturelles dans la vie moderne.



En particulier, le bambou est présenté comme un “symbole millénaire” du Vietnam. Non seulement utilisé dans les métiers traditionnels tels que vannerie, abat-jours ou dan bau (monocorde), le bambou apparaît également sur la scène artistique. Le réalisateur de Tuan Le partage l’histoire des coulisses de "My Village", un spectacle de cirque qui reproduit l’image du village vietnamien. CNN présente également le tourisme à Sa Pa (Lao Cai) avec des adresses prestigieuses telles que Hotel de la Coupole, Topas Ecolodge, Sapa O’Chau…



Hoi An est un autre endroit diffusé dans "The Keepers". Le programme emmène le public dans un voyage de l’ancienne cité au bord de la rivière Hoai pour déguster de célèbres spécialités dont le cao lau.



En outre, les films “Love Vietnam”, “60 Second Vacation”, “Sporting Moments Vietnam”, “Iconic Hanoi” seront diffusés prochainement sur CNN. -CPV/VNA