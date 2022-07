Le ministre Ho Duc Phuc a travaillé le 14 juillet avec la secrétaire générale de la CNUCED et le directeur général de l'OMC et organisé un dialogue avec des investisseurs suisses.

Vietjet Air a reçu le prix « Value Airline of the Year » et a été élue parmi les 10 meilleurs compagnies low-cost 2022 par AirlineRatings.