Le ministre des Finances Dinh Tien Dung s'exprime lors du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Grâce à la mise en œuvre des résolutions du Parti et de l'Assemblée nationale, au cours du dernier mandat, la finance nationale a connu des développements importants, contribuant significativement aux réalisations du pays, a déclaré le ministre des Finances Dinh Tien Dung dans son intervention présentée lors du 13e Congrès national du Parti, mercredi matin.

Le secteur financier a mis en œuvre la option de l’édification de l'e-gouvernement vers un gouvernement numérique et une économie numérique, en promouvant le développement et l'application des technologies de l'information. A ce jour, la déclaration fiscale, le paiement et le remboursement des taxes, les procédures fiscales sont tous réalisés en ligne.

En particulier, les résultats de la restructuration du budget de l'État et de la dette publique de la période 2016-2020 ont renforcé les capacités financières nationales de manière sure et durable. Ils ont servi de base pour mobiliser davantage de ressources pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, aider l'économie nationale à éviter la récession, faire du Vietnam l'une des très rares économies ayant un taux de croissance positif en 2020.



Des délégués participent au 13e Congrès national du Parti, mercredi matin. Photo: VNA

Pour atteindre cet objectif, le secteur financier se concentre sur le perfectionnement et la mise en œuvre synchrone des politiques liées au prix, aux finances publiques, à la comptabilité, à l'audit, aux réformes administratives ; l'application des réalisations de la première révolution industrielle. Le secteur distribue des ressources financières en fonction de marché, donne la priorité à l’attire des investissements étrangers créant une haute valeur ajoutée, connecte des chaînes d'approvisionnement mondiales, déploie activement des accords de libre-échange de nouvelle génération, etc.

Le secteur cherche à améliorer la capacité, la qualité et à étendre les activités d'inspection ; à coordonner étroitement les secteurs, les localités pour traiter efficacement les résultats de l'inspection et de l'audit, récupérer l’argent et des biens pour l'État. -VNA