Les partis politiques, les organisations et les amis internationaux du monde entier ont continué à féliciter le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le Service des relations extérieures de Ho Chi Minh-Ville a tenu le 29 janvier une séance de travail avec les chefs des organes de représentation diplomatique de l’étranger et les consuls honoraires.

Le leadership du Parti communiste du Vietnam (PCV) est de plus en plus confirmé via les réalisations du pays dans les domaines socio-économiques ainsi que par sa réputation sur la scène internationale.