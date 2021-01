Hanoï, 28 janvier (VNA) – Jeudi matin, 28 janvier, le membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh a eu une intervention sur des questions concernées à l’augmentation du rôle et de la position du Vietnam dans le réseau de production et les chaînes de valeur mondiales, l’amélioration de l’efficacité des activités des entreprises publiques dans une économie de marché à orientation socialiste.

Le membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh. Photo : VNA

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh a affirmé: Les réalisations de l’œuvre de Renouveau ont créé une base de développement pour l'économie nationale, dans laquelle le secteur industriel a continué, continue et continuera à jouer le rôle important, et est le moteur du développement socioéconomique et de la réalisation des objectifs d'industrialisation et de modernisation.

Selon le délégué Tran Tuan Anh, outre les réalisations obtenues, le pays a encore de nombreuses difficultés et défis dans son processus de développement industriel.

Commentant 5 problèmes existants de l'industrie vietnamienne, le délégué a déclaré que la production industrielle vietnamienne se concentrait toujours principalement sur les étapes finales à faible valeur ajoutée, principalement les étapes de transformation, d'assemblage.

La force motrice de la production et des exportations de produits industriels est encore largement tirée par les entreprises d'IED. Selon le ministre Tran Tuan Anh, il est nécessaire de suivre le point de vue du Parti, c'est-à-dire la force externe est importante mais la force interne joue un rôle déterminant. Par conséquent, il faut se concentrer sur la promotion de la restructuration, l'amélioration de la capacité interne de l'industrie; le développement du contingent d'entreprises nationales, de grandes entreprises, notamment dans l’application de la transformation numérique et l’application de hautes technologies.

Le ministre Tran Tuan Anh a souligné la poursuite de valoriser le rôle du secteur économique non étatique, en particulier du secteur privé national, dans l’industrie manufacturière, de transformation et de fabrication, les industries de base et le commerce des services, la vente en gros, au détail, la distribution et la transformation des produits agricoles.

«Il faut participer plus profondément au réseau de production et aux chaînes de valeur mondiales, mais en même temps renforcer l'indépendance et l'autonomie dans le développement économique de notre pays dans les temps à venir, ce qui est à la fois une exigence mais aussi une devise et des moyens pour que le Vietnam puisse surmonter les difficultés et défis, profiter des opportunités pour atteindre l'objectif d'un développement rapide et durable dans l'avenir », a souligné le délégué Tran Tuan Anh.- VNA