12e Congrès national du Parti: Entrer dans l'ère d'intégration et de développement

Un certain nombre d'entreprises vietnamiennes de télécommunications et de technologies de l'information ont connu un développement remarquable. Sur la photo: Le 17 janvier 2020 à Hanoï, le ministre de l'Information et des Communications, Nguyen Manh Hung, et le ministre des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh, ont effectué le premier appel vidéo en utilisant la technologie de cinquième génération au Vietnam, avec l’émetteur-récepteur gNodeB développé et produit par Viettel. Photo: VNA