Photo d'illustration. Source: infonet

Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, près de 14.900 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités chaque mois en moyenne...



Selon le rapport du ministère du Plan et de l’Investissement, entre janvier et novembre, 126.700 nouvelles entreprises ont été créées, pour un capital total de plus de 1,57 billiard de dongs, en hausse de 4,5% en nombre et de 27,5% en capital en glissement annuel.



Le capital social moyen d'une entreprise nouvellement créée a atteint 12,4 milliards de dongs, +22% par rapport à la même période de 2018. Ces nouvelles entreprises ont créé plus de 1,137 million d’emplois, en progression de 11,8% en variation annuelle.



Le total de capitaux enregistrés par les nouvelles entreprises et de ceux ajoutés par des entreprises déjà en activité atteint 3,67 billiards de dongs.



Dans le même laps de temps, 36.900 sociétés ont repris leurs activités, en hausse de 15,7% sur un an; et plus de 27.800 ont dû les suspendre, en hausse de 7,1%. En outre, 38.100 autres ont rempli les formalités de dissolution (+15,5%).



Les nouvelles entreprises créées ces 11 derniers mois sont principalement opérationnelles dans le secteur du service (90.955 entreprises, 71,8% du total) ; l’industrie et la construction (33.905, 26,8%) ; l’agriculture, de la sylviculture et l’aquaculture (1.861, 1,5%)… -CPV/VNA