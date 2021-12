Photo : internet

Hanoï (VNA) - Selon le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) d’Asie du Sud-Est, à ce jour, 55.000 hectares de caoutchouc du Groupe de l'industrie du caoutchouc du Vietnam (VRG) ont répondu aux normes du système de certification forestière du Vietnam (VFCS)/PEFC et ces nombres devraient atteindre 100.000 ha au premier trimestre 2022.

Avec la zone certifiée existante, 85.000 tonnes de caoutchouc naturel et 300.000 tonnes de bois d'hévéa certifié durable seront exploitées.

Le système international de certification forestière PEFC d'Asie du Sud-Est a établi des partenariats stratégiques pour aider l'industrie du caoutchouc à se développer de manière durable. Actuellement, 85% du caoutchouc naturel mondial provient d'Asie du Sud-Est.

Selon Tran Ngoc Thuan, président de l'Association vietnamienne du caoutchouc (VRA), le caoutchouc fait toujours partie du groupe des principaux produits agricoles exportés, représentant une part importante du chiffre d'affaires total à l'exportation des produits agricoles vietnamiens.

Actuellement, l'exportation de caoutchouc du Vietnam est en moyenne de 1,6 à 1,7 million de tonnes par an, le chiffre d'affaires à l'exportation a toujours augmenté au fil des ans pour atteindre plus de 2 milliards de dollars.

En 2021, les exportation ont encore enregistré une croissance impressionnante malgré des évolutions complexes du COVID-19. Avec la troisième position mondiale en termes de valeur d'exportation, le caoutchouc vietnamien est présent dans plus de 80 pays et territoires à travers le monde, principalement sur les grands marchés tels que la Chine, l'Inde, l'Allemagne, les États-Unis et les marchés émergents Russie, Taïwan…

Le Vietnam a exporté plus de 1,75 million de tonnes en 2020, pour un chiffre d’affaires de 2,38 milliards de dollars, soit une hausse de 2,8% en volume et de 3,5% en valeur par rapport à 2019. -VNA