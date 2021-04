Photo d'illustration : VNA

Binh Dinh (VNA) - En juin, 100% des navires de pêche de Binh Dinh devront avoir un certificat de sécurité alimentaire, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des produits de la mer exploités localement, a informé le directeur du service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Binh Dinh, Tran Van Phuc.

Le secteur de la pêche de Binh Dinh coopère avec les unités compétentes et les localités côtières pour sensibiliser les pêcheurs à la mise en œuvre du contenu de la Loi sur la pêche. De même, il guide capitaines et propriétaires des bateaux de pêche pour qu'ils signent des engagements de ne pas violer les eaux étrangères, contribuant à la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne afin de lever son «carton jaune» pour pêche illégale, non déclarée et non réglementée (la pêche INN).

Au cours du premier semestre, le service provincial de l'Agriculture et du Développement rural a délivré plus de 160 certificats de sécurité alimentaire à des navires de pêche d'une longueur de 15 mètres d'une licence d'exploitation hauturière. A ce jour, Binh Dinh a certifié plus de 2.800 de ses 3.200 bateaux de pêche hauturière en matière de sécurité alimentaire. -VNA