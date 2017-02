Appel à l'investissement pour le développement du Tây Nguyên

Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm prend la parole lors du point de presse, le 6 février, à Hanoi. Photo: CAND

Hanoï (VNA) - Le Comité de pilotage du Tây Nguyên (​Hauts Plateaux du Centre) a organisé lundi, à Hanoï, un point de presse pour annoncer la 4e édition de la Conférence de promotion de l'investissement dans cette région.



Cet événement aura lieu le 11 mars dans la ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak avec environ 500 participants. L’objectif est d’attirer l​'investissement public et privé au service du développement rapide et durable de la région du Tây Nguyên.



Il s’agit également une bonne opportunité pour les localités du Tây Nguyên de faire connaître leur potentiel afin d’établir des partenariats dans l’agriculture.



Selon Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique et chef du Comité de pilotage du Tây Nguyên, la prochaine conférence de promotion de l’investissement se penchera sur les domaines prioritaires pour attirer les investissements entre 2016 et 2020 et présentera les politiques favorables aux investisseurs. -NDEL/VNA