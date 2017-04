Les magnats des technologies s’intéressent au marché vietnamien

Hanoï (VNA) - Les magnats mondiaux des technologies - qui vont au Vietnam pour le commerce de matériel informatique (hardware) - ambitionnent également d’étendre leurs activités aux applications logicielles, de rechercher des programmeurs talentueux et d’augmenter le nombre d’internautes sur ce marché.



Photo d'illustration/ Internet



Selon de récentes données, la croissance des Facebookers est la plus élevée de toute l’Asie, ce qui permet à Facebook de réaliser de grands profits en publicité. Son excellence en termes de données clients et d’utilisateurs mobiles lui permet d'attirer plus de 50% des dépenses de marketing des marques et 85% de l'industrie du jeu en ligne.



Le nombre d’utilisateurs et de développeurs au Vietnam attire l’attention des magnats mondiaux des technologies. Microsoft a déclaré que les programmeurs de Xamarin (un Framework de développement d'application mobile) au Vietnam sont les plus nombreux d’Asie-Pacifique. Pas surprenant que cette entreprise ait choisi le Vietnam comme destination pour un grand nombre d'activités en vue de présenter son écosystème Microsoft Azure.



Google n'est pas hors du jeu. Ce géant américain organise une série d’activités pour les développeurs vietnamiens depuis quelques temps. Selon un expert, Google apprécie particulièrement les talents des programmeurs vietnamiens. -CPV/VNA