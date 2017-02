Le Vietnam table sur 1,6 milliard de dollars d’exportations de poivre en 2017

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a expédié environ 8.000 tonnes de poivre en janvier pour 56 millions de dollars, soit ​un recul sur un an de 18% en volume et de 37% en ​montant. ​Producteur et exportateur mondial de poivre, le pays a pour objectif annuel d'en exporter pour 1,6 milliard de dollars.

Depuis 2009, le Vietnam ​est le premier exportateur mondial de poivres noir et blanc. Photo : VNA

En 2016, 177.000 tonnes de poivre ont été exportées pour un chiffre d'affaires de 1,42 milliard de dollars, soit une ​croissance annuelle de 34,3% en volume et de 12,9% en montant.

Les premiers débouchés sont le Pakistan, les Philippines, les Etats-Unis, l’Egypte, l’Espagne et l’Inde.

Selon l’Association du poivre du Vietnam (VPA), pour l’année culturale 2016-2017 et malgré les rigueurs climatiques, ​la production de poivre devrait augmenter d'au moins 15%.-VNA