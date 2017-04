Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte (droite) et le vice-Premier ministre vietnamien Trinh Dinh Dung, à La Haye, le 19 avril. Photo : VNA

La Haye (VNA) – Le Vietnam est partenaire important des Pays-Bas en Asie du Sud-Est, a affirmé le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lors d’une rencontre le 19 avril à La Haye avec le vice-Premier ministre vietnamien Trinh Dinh Dung, en visite aux Pays-Bas.

Le chef du gouvernement néerlandais a tenu en haute estime les acquis obtenus par le Vietnam dans son processus de développement socio-économique ces dernières années ainsi que son intégration internationale et l’accélération de ses relations économiques à travers des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux.

Il a affirmé que le gouvernement et la communauté d’entreprises néerlandaises souhaitaient accélérer les relations économiques, commerciales et d’investissement avec le Vietnam et soutenaient la signature et la ratification de l’accord de libre-échange Vietnam-Union européenne.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, en visite aux Pays-Bas pour co-présider la 6e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur la résilience aux changements climatiques et la gestion des ressources en eau, a souhaité que le pays continue de soutenir le Vietnam dans son processus de développement.

Il a félicité le Parti populaire pour la liberté et la démocratie du Premier ministre Mark Rutte pour son succès lors des récentes élections. Il a reconnu les bonnes relations de coopération et d’amitié entre les deux pays et estimé leur coopération efficace lors des forums régionaux et internationaux.

Il a souhaité que les Pays-Bas et le Vietnam mettent en œuvre efficacement leur accord de partenariat stratégique dans l’adaptation aux changements climatiques, le développement durable de l’agriculture et promeuvent leur coopération dans d’autres domaines majeurs des Pays-Bas comme la navigation, l’économie maritime, l’énergie…

Les deux dirigeants ont tenu en haute estime les activités menées dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique Vietnam-Pays-Bas dans la résilience aux changements climatiques, le développement durable de l’agriculture. Ils se sont engagés à multiplier l’échange de délégations de tous les échelons, créer les meilleures conditions pour la coopération entre les entreprises des deux pays, notamment dans l’adaptation aux changements climatiques, le gestion des ressources en eau, l’agriculture, l’énergie, l’économie maritime et les services logistiques et aussi à renforcer la coopération décentralisée. -VNA