Le Vietnam continue d’accorder la priorité à l’accélération de l’intégration au monde

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Hai Binh. Photo : VNA



Hanoi (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique de jeudi après-midi à Hanoi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (AE), Le Hai Binh, a ​souligné les performances diplomatiques obtenues par le Vietnam en 2016 et plusieurs activités diplomatiques typiques du pays en 2017.

Concernant les relations extérieures du Vietnam en 2016, le porte-parole du ministère des AE, Le Hai Binh, a annoncé que l’année dernière, le Vietnam restait un point brillant en termes de stabilité politique et ​de potentiels de développement. Le pays a continué d'approfondir ses relations, ses coopérations variées avec ses partenaires, ainsi que de mettre en œuvre une série d’activités diplomatiques de haut rang.

En 2016, le Vietnam a accueilli près de 30 chefs d’Etat, organisé avec succès plusieurs évènements importants dont le 7e sommet de la stratégie de coopération économique des pays riverains des fleuves Ayeyawady-Chao Phraya et Mékong (ACMECS-7), le 8e sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar et Vietnam (CLMV-8), et la conférence du Forum économique mondial pour le Mékong (WEF-Mékong). Simultanément, le pays a valorisé son rôle actif dans l’édification de la Communauté de l’ASEAN, et de membre actif des organisations onusiennes, dont le Conseil des droits de l’homme, le Conseil économique et social de l'ONU, le Conseil exécutif de l'UNESCO. C’est aussi en 2016 que pour la première fois un représentant du Vietnam a été élu à la Commission du droit international de l’ONU. Le Vietnam a établi le partenariat stratégique avec 15 pays, le partenariat intégral avec 10 autres. Tous ces pays sont grands pays dont 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

En 2016, le ministère des Affaires étrangères a pris des mesures pour exploiter les ressources et le soutien des amis internationaux, ainsi que de la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger, afin de contribuer au processus du Renouveau, d'intégration au monde et de développement du pays. Le Vietnam a participé de manière active, efficace et responsable aux activités de 70 organisations et mécanismes de coopération politique et économique de la sub-région, de la région et du monde.

Dans l'avenir, le Vietnam poursuivra l'approfondissement de son intégration ​au monde dans le souhait de présenter aux amis étrangers une économie dynamique, un pays riche de culture, de traditions et de patrimoines naturels mondiaux. Le Vietnam s'efforce de devenir une destination attrayante en termes d'investissement, de commerce et de tourisme, a précisé Le Hai Binh.

En 2017, le Vietnam organisera un événement important, le Forum de l'APEC, outre la célébration du 40e anniversaire de son adhésion à l'ONU et du 50e annivrsaire de la fondation de l'ASEAN, ​et accueillera par ailleurs de nombreux dirigeants de haut rang.

A cette occasion, le porte-parole du ministère des AE a annoncé d'autres activités extérieures du pays, puis répondu aux questions des correspondants. -VNA