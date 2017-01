Le PM Nguyên Xuân Phuc termine sa participation au 47e Forum de Davos

Hanoi, 22 janvier (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc est revenu le 21 janvier à Hanoi, achevant sa participation à la 47e Conférence annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, sur un bilan positif. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et Kim Yong Kim, président de la BM. Photo: chinhphu.vn Il s’agit de la première fois en sept ans que le Vietnam est représenté à cet événément par un Premier ministre. La participation du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a obtenu plusieurs résultats importants et efficaces, a souligné le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Primo, à travers sa participation à plusieurs sessions importantes du 47e WEF et ses rencontres de nombreux partenaires et entreprises, le chef du gouvernement vietnamien a largement transmis à la communauté internationale des entreprises un message sur la volonté du Parti et de l’Etat vietnamiens de rénover de fond en comble le pays, de pousser la restructuration économique et de changer le modèle de croissance d’ici à 2020, a-t-il indiqué. Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également envoyé un message sur les politiques et les efforts du gouvernement d’édifier un gouvernement facilitateur pour le développement, d’accélérer l’amélioration de l’environnement des affaires, d’encourager l’esprit start-up, d’innovation et de créativité, a poursuivi Bui Thanh Son. Une chose très significative est que ces messages correspondent parfaitement au thème de la conférence – «Un leadership réactif et responsable», et sont donc salués par nombre de délégués, ce qui a contribué à élever la position du Vietnam lors de cet événement, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le directeur général de l’OMC Roberto Azevedo. Photo: chinhphu.vn Secundo, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rencontré plusieurs hauts dirigeants des pays comme la Suisse, les Pays-Bas, l’Autriche, et des institutions internationales comme la Banque mondiale, l’Organisation mondiale du commerce, la Banque asiatique de développement et l’Organisation de coopération et de développement économiques. Il a rencontré, dialogué avec les représentants d’une quarantaine de groupes économiques du Top 500 plus grandes entreprises de la planète, dont Microsoft, Facebook, Alphabet, Qualcom, Standard Chartered, Prudential, Alibaba, JETRO, Mitsubishi, UPS, Carlyle, Swiss Re. Simultanément, les ministres participant à la haute délégation vietnamienne à Davos ont multiplié leurs rencontres avec les partenaires et entreprises afin de promouvoir la coopération dans l’agriculture, l’industrie manufacturière… Trio, le Vietnam et le WEF ont signé un accord de coopération sur le développement de l’économie vietnamienne. Le Vietnam est le premier pays avec lequel le WEF signe un accord de coopération selon le modèle PPP (partenariats public-privé), a souligné le vice-ministre permanent Bui Thanh Son.

Le PM Nguyên Xuân Phuc (centre) serre la main du président du WEF, Klaus Schwab. Photo : sggp

Aux termes de cet accord, le WEF aidera le Vietnam à se connecter avec son réseau d’entreprises et d'experts de premier rang, lui donnera des conseils en termes de restructuration économique, de développement de l’agriculture de haute technologie, de compétitivité nationale, de changement climatique…, et accueillera des cadres vietnamiens pour des stages.

Quarto, le Vietnam a sensibilisé et incité nombre de dirigeants de grands organisations internationales et groupes économiques de premier rang mondial à répondre et à participer aux activités de l’Annéee de l’APEC 2017, lors du Forum de Davos, grand rendez-vous économique mondial.

Quinto, 2017 marquant les 50 ans de l’ASEAN, le WEF a organisé de nombreuses rencontres et ateliers dans le cadre de sa 47e conférence annuelle pour s’orienter vers cet événement commémoratif. La participation active du Vietnam a contribué à affirmer le Vietnam comme un membre qui contribue de manière responsable à l’édification de la Communauté de l’ASEAN, a fait savoir Bui Thanh Son.



Dernier point mais non le moindre, les activités du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc au 47e WEF, qui a réuni un grand nombre de personnalités du monde politique et de meilleurs spécialistes, ont fourni une excellente occasion pour nous de se lier avec l’élite mondiale, de connaître de nouvelles initiatives, de saisir les tendances de développement du monde, notamment celles de la quatrième révolution industrielle, et de les appliquer dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement national comme dans la gestion socio-écomique, a-t-il conclu.

La 47e édition du WEF, la plus importante au chapitre du nombre de participants, avec quelque 3.000 personnalités, dont de nombreux chefs d’Etat ou de gouvernement et des dirigeants de grands groupes s’est achevé vendredi 20 janvier à Davos sur une note optimiste, et ce malgré les défis connus pour l’économie mondiale. – VNA