Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong (droite) et Saysomphone Phomvihane, président du Comité central du Front d'édification nationale du Laos. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu le 25 juin à Hanoï une délégation laotienne conduite par le président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane, en visite au Vietnam pour participer à la 3e conférence des présidents des Fronts Cambodge-Laos-Vietnam.

Le leader du PCV a affirmé que la visite de la délégation laotienne était un événement important pour marquer le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 40e de la signature de leur Traité de coopération et d’amitié. Appréciant les résultats de la [3e conférence des présidents des Fronts Cambodge-Laos-Vietnam] qui a eu lieu le 25 juin à Hanoï, il a proposé que les trois organismes renforcent la communication sur l’amitié entre les trois pays et encouragent l’approfondissement des relations entre leurs antennes locales.

Soulignant l’importance de la 3e conférence des présidents des Fronts Cambodge-Laos-Vietnam, Saysomphone Phomvihane a affirmé sa volonté de bien appliquer le mémorandum de coopération entre les trois Fronts pour la période 2017-2020, signé à cette occasion. Il a également déclaré que le Front d’édification nationale du Laos renforcera la communication sur l’amitié et la solidarité entre les trois pays.

A cette occasion, Saysomphone Phomvihane a informé son interlocuteur des plans de coopération entre son organisme et le Front de la Patrie du Vietnam. Il a adressé ses remerciements au Vietnam pour ses aides, avant de se déclarer convaincu que les relations bilatérales continueront de se développer heureusement. -VNA