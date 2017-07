Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et du président laotien, Bounnhang Vorachith, lors de la célébration. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Une cérémonie de célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 40e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays a eu lieu le 18 juillet à Vientiane au Laos.

​L'événement a été honoré de la présence, entre autres, du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et du président laotien, Bounnhang Vorachith et la vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tong Thi Phong.

Prenant la parole, Bounnhang Vorachith, a souligné la signification de ces événements politiques, qui constituaient l'élément important pour ​approfondir les relations spéciales Laos-Vietnam et resserrer la coopération intégrale entre les deux États, les deux Partis et les deux peuples vietnamiens et laotiens.

Il a passé en revue l'histoire des relations bilatérales, de la lutte contre les agresseurs pour la libération nationale d'hier à l'édification du pays d'aujourd'hui. Il a salué les réalisations obtenues par le peuple vietnamien dans la mise en oeuvre du processus de Renouveau. C'est un grand encouragement pour que le Laos puisse réaliser son processus d'édification nationale. Il n'a pas oublier de remercier le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien sincère consacré au peuple laotien dans le passé comme le présent.

Tong Thi Phong, pour sa part, a affirmé que l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos était un événement marquant dans les relations bilatérales, créant un fondement politique juridique pour continuer de promouvoir les relations Vietnam-Laos.

Elle a salué les réalisations enregistrées par les deux pays durant ces 55 dernières années et estimé le soutien précieux accordé par le Parti, l'État et le peuple laotiens au Parti, l'État et le peuple vietnamiens durant leur lutte pour l'indépendance d'hier comme l'édification nationale d'aujourd'hui.

Tong Thi Phong a estimé les acquis obtenus par le Parti, l'État et le peuple laotiens après 30 ans de mise en oeuvre du renouveau et un an de l'application de la Résolution du Xe Congrès du Parti, espérant que le Laos réalisera avec succès son 8e Plan quinquennal de développement socio-économique et affirmera de plus en plus sa position dans la scène internationale. -VNA

