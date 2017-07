Ouverture du 4e Festival d’amitié populaire Vietnam-Laos à Vientiane. Photo: nhandan.com.vn

Vientiane (VNA) – Le 4e Festival d’amitié populaire Vietnam-Laos a été inauguré lundi à Vientiane (au Laos).

​Cet événement fait partie de la kyrielle d’activités célébrant l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2017.

S’exprimant à l’ouverture du festival, le vice-Premier ministre laotien Sonexay Siphandone a souligné les relations d’amitié et la solidarité spéciales entre les deux peuples. Il a affirmé que malgré les évolutions complexes et imprévues dans le monde, les relations entre les deux pays ne cesseraient de s’épanoui​r. Le Traité d’amitié et de coopération Laos-Vietnam est un tournant et le fruit des luttes révolutionnaires des deux pays, a –t-il poursuivi.

Il a aussi remarqué que les associations d’amitié des deux pays doivent ​continuer de resserrer et cultiver les relations bilatérales.

Pour sa part, le président du Comité central de l’Association d’amitié Vietnam-Laos Tran Van Tuy a ​souligné que l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2017, la célébration des 55 ans de l’établissement des relations diplomatiques et des 40 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos constituaient de​s​ événements marquants dans l’histoire des relations​ entre les deux pays.

L’organisation de ce festival au Laos est une activité significative pour continuer de cultiver et d'enrichir cette relation spéciale, a-t-il conclu. -VNA