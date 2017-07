Quang Nam (VNA) - Les deux Parquets populaires suprêmes du Vietnam et du Laos ont organisé le 18 juillet dans la province de Quang Nam (Centre) la 5e réunion des parquets populaires des provinces limitrophes Vietnam-Laos.

La réunion, intitulée "Renforcer la coopération pour rehausser l'efficacité de la lutte contre la criminalité liée à la drogue entre les parquets populaires Vietnam-Laos", était coprésidée par le président du Parquet populaire suprême du Vietnam, Le Minh Tri et son homologue du Parquet populaire suprême du Laos, Khamsan Suvong.

Les participants se sont convenus d'élargir la coopération dans la formation de personnel, l'enseignement du vietnamien et du laotien, l'encouragement de la coopération et du partage d'expériences entre les parquets populaires suprêmes des provinces limitrophes et les parquets militaires, l'accélération de l'échange d'informations et l'enrichissement des connaissances sur la loi pour les habitants des régions frontalières.

Les deux Parquets populaires suprêmes du Vietnam et du Laos accéléreront les négociations pour parvenir à la signature du nouveau Accord de l'entraide judiciaire en matière pénale.

Les responsables vietnamiens et laotiens ont souligné la nécessité de maintenir la réunion annuelle entre les parquets populaires des provinces limitrophes Vietnam-Laos, tout en décidant l'organisation du 6e réunion en 2019 au Laos.

Selon Le Minh Tri, les deux parties ont efficacement coopéré dans la formation de personnel, la lutte contre la criminalité liée à la drogue. En effet, les deux parties ont mené à bien l'échange d'information au service de l'enquête des affaires de drogue​.

La criminalité liée à la drogue menace la sécurité et l'ordre social ainsi que la vie de la population, affectant le développement de l'économie nationale, a indiqué Khamsan Suvong, souhaitant une coopération plus étroite entre les pays dans ce combat. -VNA