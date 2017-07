Programme artistique spécial lors de la cérémonie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos, et le 40e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération, a eu lieu le 18 juillet à Hanoï.

Cet événement a été organisé par le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’Assemblée nationale, la présidence du Vietnam, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et Hanoï.

Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, le président du Vietnam, Tran Dai Quang, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, le vice-Premier ministre permanent, Truong Hoa Binh, le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti pour Hanoï, Hoang Trung Hai, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, étaient présents. Une délégation laotienne conduite par le vice-président Phankham Viphavanh y a participé.

Dans son discours, le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, a rappelé l’histoire des relations vietnamo-laotiennes. Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 5 septembre 1962 et ont signé leur Traité d’amitié et de coopération le 18 juillet 1977, lequel a constitué une base politique et juridique importante pour développer continuellement les relations bilatérales.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, lors de la cérémonie. Photo : VNA



Exprimant sa fierté devant ces relations spéciales, Nguyen Phu Trong a affirmé les valeurs inchangées du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, qui est le fil rouge du processus de développement des relations entre les deux nations.

Le leader du PCV s’est déclaré réjoui de l’approfondissement des relations bilatérales en tous domaines. Selon lui, pour renforcer la coopération intégrale et porter les relations spéciales [Vietnam-Laos] à une nouvelle hauteur, il est nécessaire que les deux parties continuent d’améliorer leurs politiques et mécanismes, appliquent au mieux leurs conventions et définissent des objectifs stratégiques avec une vision plus générale, plus intégrale et plus durable.

Le vice-président laotien Phankham Viphavanh, également membre du Bureau politique et permanent du secrétariat du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), a saisi cette occasion pour adresser ses remerciements au Vietnam. Le Parti, l’Etat et le peuple laotiens gardent toujours en mémoire les sacrifices et les contributions des cadres et soldats volontaires vietnamiens lors des années de guerre au Laos, a-t-il affirmé, ajoutant que la solidarité spéciale entre les deux nations était le facteur décisif de la victoire de la révolution des deux pays.

Le vice-président laotien Phankham Viphavanh lors de la cérémonie. Photo : VNA



Le vice-président laotien a déclaré que l’amitié fidèle et sincère, la grande amitié, les relations spéciales et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam continueraient pour toujours. Le Parti, l’Etat et le peuple laotiens conserveront cette amitié et cette solidarité spéciales pour que ces relations se développent continuellement et continuent d’être un bien inestimable des deux pays. -VNA