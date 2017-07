Le général de corps d’armée Luong Cuong, président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La coopération en matière de défense est un pilier des relations entre le Vietnam et le Laos, a déclaré le général de corps d’armée Luong Cuong, président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, lors de sa visite à l'ambassade du Laos le 17 juillet, à Hanoi.



​Les liens entre les deux armées du Vietnam et du Laos contribuent à consolider la confiance mutuelle et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples, a-t-il ajouté.



​Satisfait du développement florissant des liens bilatéraux dans tous les domaines, le général de corps d’armée Luong Cuong a souligné ​les significations importantes de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos 2017, ​du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5 septembre) et des 40 ans de la signature du Traité d'amitié et la coopération Vietnam-Laos (18 juillet).



L'ambassadeur du Laos au Vietnam, Thongsavanh Phomvihane, a souligné l'engagement de son pays à approfondir ​ses relations spéciales avec le Vietnam, ajoutant que cette année offre aux​ habitants des deux pays, en particulier aux jeunes, l'opportunité d​e mieux comprendre l'amitié bilatérale.



Il a remercié l'Armée populaire du Vietnam pour son assistance dans la lutte ​d'hier pour la libération nationale ainsi que ​dans le développement actuel. Il a déclaré qu'il voulait travailler plus étroitement avec le ministère vietnamien de la Défense pour renforcer les relations bilatérales. - VNA