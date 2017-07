Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à gauche) et l’ambassadeur ​du Laos au Vietnam Thongsavanh Phomvihane. Photo: VOV

Hanoi (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est rendu le 14 juillet à l’ambassade du Laos au Vietnam à Hanoi pour une célébration conjointe de l'Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2017Lors de la rencontre avec l’ambassadeur ​du Laos au Vietnam, Thongsavanh Phomvihane, le vice-ministre permanent Bui Thanh Son a souligné l’importance particulière ​de l'Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2017, avec les célébrations des 55 ans des relations diplomatiques (2 septembre 1962) et des 40 ans du Traité d’amitié et de coopération (18 juillet 1977) entre les deux pays.Il a passé en revue les principaux jalons dans les relations traditionnelles entre le Vietnam et le Laos, soulignant l'importance du Traité d’amitié et de coopération bilatérale qui sert de fondement au développement des relations dans nouvelle période entre les deux Partis et les deux Etats.Bui Thanh Son a salué le développement vigoureux des relations traditionnelles, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays dans tous les domaines, affirmant que les activités de célébration conjointes de ces événements spéciaux contribueront à sensibiliser les populations des deux pays, notamment les jeunes générations, aux relations spéciales Vietnam-Laos.

De son côté, l’ambassadeur du Laos au Vietnam, Thongsavanh Phomvihane, a confirmé la volonté de son pays d’œuvrer à la consolidation et au renforcement des relations spéciales avec le Vietnam.

Le 14 juillet au Laos, en l'honneur de l'Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2017, le ministère laotien de la Défense et l'Académie de la défense Kaysone Phomvihane ont organisé une rencontre entre les anciens étudiants de Vientiane qui avaient fait des études militaires au Vietnam. -VNA