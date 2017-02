Khanh Hoa est prête pour l'Année de l’APEC 2017

La ville de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa. Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) - La province de Khanh Hoa (Centre) a finalement achevé les préparatifs des activités prévues dans le cadre du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2017.

Cette information a été annoncée lors d’une réunion ​du 7 février sous les auspices du président du Comité populaire provincial, Le Duc Vinh, et du Comité du pilotage provincial chargé de l’organisation de l’APEC.

Khanh Hoa a choisi cinq hôtels pour organiser des réunions de l'APEC, ​et mobilis​é 180 volontaires ​pour ce grand événement.



La province a préparé des cadeaux pour les délégués tels que bois d'aloès, nid de salangane et café.

Diverses activités sont également prévues pour promouvoir l'image de Khanh Hoa, dont le tournage de clips vidéos, la publication de livres et l’organisation d​'expositions présentant ​ses potentiels économiques et ses atouts socioéconomiques, sa beauté et ses destinations touristiques. Quatre sites touristiques locaux seront présentés aux délégués.



Des mesures visant à assurer l'ordre public et la sécurité routière ont été prises, tandis que le secteur de la santé local est prêt à assurer la sécurité sanitaires des aliments et à fournir des services de santé aux participants.



Les rues de la ville de Nha Trang ont été décorées, en particulier l'avenue Nguyên Tât Thanh qui reli​e l'aéroport international de Cam Ranh au centre ville.



L'APEC 2017 est la plus grande activité extérieure du pays pour cette année. Elle ​aura lieu dans de nombreuses localités, notamment Hanoï, Da Nang, Hô Chi Minh-Ville, Hôi An (province de Quang Nam), Cân Tho, Ha Long (province de Quang Ninh) et Nha Trang (province de Khanh Hoa).



Nha Trang accueillera la réunion des hauts officiels (SOM 1) de l’APEC, la première activité officielle de l'Année de l'APEC 2017 prévue du 18 février au 3 mars avec plus de 80 conférences annexes qui réuniront un total de près de 2.500 délégués. Les conférences des vice-ministres des Finances et des gouverneurs adjoints des banques centrales de l’APEC seront également organisées dans cette ville. -VNA